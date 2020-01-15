В последнее время в городах все чаще прорывает водопровод или теплотрассу. Что будет с машиной, если она окажется в горячей воде?

Воздействие кипятка на автомобиль – это двойной удар по технике. Купание в воде малополезно само по себе, а уж в соединении с температурным воздействием – и подавно. Поэтому, если такая неприятность случилась именно с вашей машиной, ни в коем случае не спешите покинуть место происшествия.

Асфальт из-за подземных промоин может провалиться в любой месте, под которым проходит паротрасса.

Во-первых, желательно официально зафиксировать все повреждения (а они будут!), чтобы по возможности востребовать компенсацию от коммунальщиков. А во-вторых, движение сразу после горячей ванны может быть просто опасным.

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Осмотрите машину внешне

Лак и краска могут потрескаться, особенно если после пара и горячей воды кузов будет орошен холодной. Качественное заводское ЛКП может перенести купание безболезненно, особенно если оно остынет естественным путем. Впрочем, сеть микротрещин может развиться через несколько дней (недель) после ванны.

Номерные знаки – с них может облезть светоотражающая пленка, а пластиковую рамку крепления – элементарно искривить. Терять знаки по этой причине нежелательно.

Фары, противотуманки и прочая светотехника. 100 о С – в принципе не критическая температура для современной светотехники. Но страшна резкая смена температур, поэтому зимой возможно как минимум запотевание, и даже растрескиваение стекла (именно стекла – например, на противотуманках).

Пластиковая отделка нижней части кузова – губа и декоративные вставки бампера, накладки порогов, отбортовки колесных арок – конечно, не расплавятся. Но могут размягчиться настолько, что нарушится их крепление к другим деталям.

Если дать машине остыть естественным путем, без контрастного душа из холодной воды, многих последствий можно избежать.

То, чего не видно

Трубопроводы, расположенные под днищем, по-разному реагируют на перегрев. Современная тормозная жидкость (свежая!) кипит при 200 – 260оС, поэтому 100 – 120оС, которые “предлагают” невезучим водителям паротрассы коммунальщиков, для нее не составляют проблемы. Правда, есть еще устаревшие жидкости типа БСК (115о С) и нерадивые водители, которые не меняют “тормозуху” DOT-4 по 5 лет – а вот она уже закипает гораздо легче. А вот в топливопроводах бензинового и газифицированного автомобиля скорее всего образуются паровые пробки. Большой беды от этого не приключится, но возможны проблемы с первым пуском после купания.

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Система зажигания. Бензиновый двигатель может плохо запускаться из-за конденсата (влаги), осевшего на свечных проводах. С худшем случае по этой же причине могут сгореть катушки зажигания, пробить высоковольный провод или его наконечник – и двигатель не будет работать вообще.

Самое страшное при порывах паротрасс – провалиться с машиной в промоину с кипятком. Спастись в таких случаях удается не всем.

Смазка в подшипниках колесных ступиц начинает плавиться при 120 о С, поэтому если купание было “с парилкой”, лучше потом показаться мастерам СТО. (Чтобы пополнить запас смазки в ступицах, придется проявить смекалку, но это реально.)

Бачки омывателя стекол часто расположены в самом низу бампера, и не всякому пластику полезны контрастные ванны. Поэтому не удивляйтесь, если бачок через какое-время после купания даст течь.

Вода любой температуры может привести к гидроудару – если она попадет в воздухозаборник системы питания и далее в цилиндры. Поэтому не запускайте двигатель, когда уровень воды в районе переднего бампера достигает 30 – 40 см – прежде проинспектируйте воздушный фильтр на предмет его увлажнения.

Глушитель боится воды, только если она в нем осталась в большом количестве. Небольшой объем не постепенно испарится при прогреве системы после запуска двигателя.

Можно ли ехать по кипятку?

Можно, но при полной уверенности, что подводой нет ям и провалов. И, как и по холодной воде – осторожно:

Если глубина – не более 30 – 40 см;

на скорости порядка 5 км/ч;

не меняя скорости, чтобы не догнать волну, поднятую перед капотом;

избегая волн, поднимаемых другими машинами.

Непростой выбор: ждать спасателей в машине, рискуя провалиться с ней в бездну с кипятком, или, получая ожоги, выбираться на безопасное сухое место?

И самое главное – двигайтесь только по направлению к безопасному месту. Поскольку гаранировать успех при форсировании озера из кипятка нельзя – из-за увлажнившихся от пара свечных проводов бензиновый двигатель может остановиться в любой момент. Да и тормозная жидкость (см. выше) сохраняет свои высокотемпературные свойства лишь в свежем состоянии, и управляет она, она, как известно, не только тормозами, а иногда и сцеплением.

Рекомендация Авто24

Если вы с вашим автомобилей попадаете в некую подобную ситуацию, думайте прежде всего о своей безопасности, и уже потом – о сохранности имущества. Но это не значит, что нужно немедленно покидать машину и бежать куда подальше. Возможно, именно в салоне будет безопаснее всего дожидаться помощи – особенно, если машина остается надежно стоящей на асфальте. Поэтому каким бы катастрофическим ни казалось вам ваше положение, прежде всего найдите несколько секунд на обдумывание своих действий – и затем уже предпринимайте что-либо.

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