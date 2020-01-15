В последнее время в городах все чаще прорывает водопровод или теплотрассу. Что будет с машиной, если она окажется в горячей воде?
Воздействие кипятка на автомобиль – это двойной удар по технике. Купание в воде малополезно само по себе, а уж в соединении с температурным воздействием – и подавно. Поэтому, если такая неприятность случилась именно с вашей машиной, ни в коем случае не спешите покинуть место происшествия.
Асфальт из-за подземных промоин может провалиться в любой месте, под которым проходит паротрасса.
Во-первых, желательно официально зафиксировать все повреждения (а они будут!), чтобы по возможности востребовать компенсацию от коммунальщиков. А во-вторых, движение сразу после горячей ванны может быть просто опасным.
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Осмотрите машину внешне
- Лак и краска могут потрескаться, особенно если после пара и горячей воды кузов будет орошен холодной. Качественное заводское ЛКП может перенести купание безболезненно, особенно если оно остынет естественным путем. Впрочем, сеть микротрещин может развиться через несколько дней (недель) после ванны.
- Номерные знаки – с них может облезть светоотражающая пленка, а пластиковую рамку крепления – элементарно искривить. Терять знаки по этой причине нежелательно.
- Фары, противотуманки и прочая светотехника. 100оС – в принципе не критическая температура для современной светотехники. Но страшна резкая смена температур, поэтому зимой возможно как минимум запотевание, и даже растрескиваение стекла (именно стекла – например, на противотуманках).
- Пластиковая отделка нижней части кузова – губа и декоративные вставки бампера, накладки порогов, отбортовки колесных арок – конечно, не расплавятся. Но могут размягчиться настолько, что нарушится их крепление к другим деталям.
Если дать машине остыть естественным путем, без контрастного душа из холодной воды, многих последствий можно избежать.
То, чего не видно
- Трубопроводы, расположенные под днищем, по-разному реагируют на перегрев. Современная тормозная жидкость (свежая!) кипит при 200 – 260оС, поэтому 100 – 120оС, которые “предлагают” невезучим водителям паротрассы коммунальщиков, для нее не составляют проблемы. Правда, есть еще устаревшие жидкости типа БСК (115о С) и нерадивые водители, которые не меняют “тормозуху” DOT-4 по 5 лет – а вот она уже закипает гораздо легче. А вот в топливопроводах бензинового и газифицированного автомобиля скорее всего образуются паровые пробки. Большой беды от этого не приключится, но возможны проблемы с первым пуском после купания.
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- Система зажигания. Бензиновый двигатель может плохо запускаться из-за конденсата (влаги), осевшего на свечных проводах. С худшем случае по этой же причине могут сгореть катушки зажигания, пробить высоковольный провод или его наконечник – и двигатель не будет работать вообще.
Самое страшное при порывах паротрасс – провалиться с машиной в промоину с кипятком. Спастись в таких случаях удается не всем.
- Смазка в подшипниках колесных ступиц начинает плавиться при 120о С, поэтому если купание было “с парилкой”, лучше потом показаться мастерам СТО. (Чтобы пополнить запас смазки в ступицах, придется проявить смекалку, но это реально.)
- Бачки омывателя стекол часто расположены в самом низу бампера, и не всякому пластику полезны контрастные ванны. Поэтому не удивляйтесь, если бачок через какое-время после купания даст течь.
- Вода любой температуры может привести к гидроудару – если она попадет в воздухозаборник системы питания и далее в цилиндры. Поэтому не запускайте двигатель, когда уровень воды в районе переднего бампера достигает 30 – 40 см – прежде проинспектируйте воздушный фильтр на предмет его увлажнения.
- Глушитель боится воды, только если она в нем осталась в большом количестве. Небольшой объем не постепенно испарится при прогреве системы после запуска двигателя.
Можно ли ехать по кипятку?
Можно, но при полной уверенности, что подводой нет ям и провалов. И, как и по холодной воде – осторожно:
- Если глубина – не более 30 – 40 см;
- на скорости порядка 5 км/ч;
- не меняя скорости, чтобы не догнать волну, поднятую перед капотом;
- избегая волн, поднимаемых другими машинами.
Непростой выбор: ждать спасателей в машине, рискуя провалиться с ней в бездну с кипятком, или, получая ожоги, выбираться на безопасное сухое место?
И самое главное – двигайтесь только по направлению к безопасному месту. Поскольку гаранировать успех при форсировании озера из кипятка нельзя – из-за увлажнившихся от пара свечных проводов бензиновый двигатель может остановиться в любой момент. Да и тормозная жидкость (см. выше) сохраняет свои высокотемпературные свойства лишь в свежем состоянии, и управляет она, она, как известно, не только тормозами, а иногда и сцеплением.
Рекомендация Авто24
Если вы с вашим автомобилей попадаете в некую подобную ситуацию, думайте прежде всего о своей безопасности, и уже потом – о сохранности имущества. Но это не значит, что нужно немедленно покидать машину и бежать куда подальше. Возможно, именно в салоне будет безопаснее всего дожидаться помощи – особенно, если машина остается надежно стоящей на асфальте. Поэтому каким бы катастрофическим ни казалось вам ваше положение, прежде всего найдите несколько секунд на обдумывание своих действий – и затем уже предпринимайте что-либо.
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