Ця історія заслуговує на голлівудську екранізацію. Довгий час в суді власниця автівки намагалася змусити ремонтників заплатити, але вони казали, що це не їх провина.

У грудні 2019 року з США в Україну привезли «биток» - авто Jeep Cherokee після ДТП. У машини був пошкоджений бампер, накладка решітки радіатора, капот та передня права фара. Таке авто коштувало на той час 3 тис. 600 доларів (за тодішнім курсом це було 84 тис. 827,52 грн).

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Авто відновили, але у лютому 2020 року власниця машини знов звернулась до СТО. Спочатку через течу мастила, а вдруге – через запах палива у салоні. Після ремонту працівники взяли ключі та виїхали на машині у місто. Але далеко не поїхали - на вулиці Павла Усенка, 4/9 у Києві машина загорілася. Як пізніше встановила експертиза, причиною пожежі стало замикання та загорання проводки внаслідок неповного закріплення клем акумулятора. Інша експертиза оцінила шкоду у 431 тис. 621,87 грн.

Місяць йшли перемовини між СТО та власницею авто, але до мирної угоди сторони не дійшли. Жінка вимагала компенсувати їй 452 тис. 883,46 грн шкоди та витрат на експертизи та ще наполягала на виплаті 300 тис. грн моральної компенсації.

Власниця спаленої автівки пояснювала, що в той час, коли на її авто їздили працівники СТО, а потім машина згоріла вона була на 7 місяці вагітності. Через хвилювання жінка ледь не втратила дитину, тому потребувала медичної допомоги. В той час була епідемія ковіду, тому жінка залишилася без машини та з необхідністю захищати свої права у суді. Проте на станції техобслуговування були не готові платити такі гроші. Тому справа потрапила до суду.

Що було у суді

У Дніпровському районному суді Києва добре знали цю історію, тому справа там слухалася не один раз та пройшла все коло судових інстанцій. Спершу у лютому 2021 року жінці відмовили у виплаті компенсацій. Історія дійшла до Верховного Суду, який відправив суперечку на новий розгляд.

Адвокат, яка захищала СТО, заявила, що це не робітники вирішили покататися на машині, а це вони так проводити тест-драйв. Робили «навантаження на мотор автомобіля», щоб оцінити якість своєї роботи. І насправді це власниця машини винна, що не попередила їх, що машина вже була у ДТП. Тому на СТО не могли «передбачити займання певної ділянки автомобіля».

«Працівники (СТО) об`єктивно вважали, що жодних проблем, окрім запаху в салоні, в транспортному засобі не було, тому не перевіряли ані якість відновлювального ремонту, ані якість закріплення, встановлення будь-яких агрегатів в підкапотному просторі», - так пояснили на СТО чому трапилася пожежа в машині.

За версією станції техобслуговування, до обов`язків працівників СТО не входило проведення перевірки якості попереднього ремонту. Тому їх провини у тому, що машина згоріла немає. Після пожежі авто продали за 49 тис. грн, бо воно не підлягало відновленню.

Що вирішив суд

Суддя Дніпровського районного суду Олена Гаврилова вважала, що немає доказів, що ремонт став причиною загоряння авто під капотом.

«Виходячи з переліку замовлених 29 лютого 2020 року ремонтних робіт, змісту звіту про причину виникнення пожежі та висновку експертного дослідження неможна дійти висновку про те, що виконані роботи мали недоліки. Й що саме неякісно виконані роботи призвели до виникнення пожежі, а відповідні твердження є припущеннями», - зазначила у своєму рішенні суддя.

Якщо неможливо дійти згоди хто винен, то призначають експертизу. Власниця авто провела таке дослідження, але СТО теж хотіло провести своє. Проте жінка залишки авто продала, й повторної експертизи зробити не вдалося.

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«За наявними у справі доказами відсутні підстави для висновку про те, що виконані відповідачем роботи мали недоліки й що саме неякісно виконані працівниками відповідача роботи призвели до виникнення пожежі», - вирішила суддя Гаврилова.

Жінка з цим висновком не погодилася та подала на нього скаргу. У жовтні минулого року Київський апеляційний суд скасував рішення Гаврилової та зобов’язав СТО виплатити їй 438 тис. 956,27 грн за спалену автівку та ще 10 тис. грн за моральну шкоду.

Але жінка вирішила йти далі та звернулась до Верховного Суду, тому що це рішення її теж не влаштувало.