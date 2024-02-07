Эта история заслуживает голливудской экранизации. Долгое время в суде владелица машины пыталась заставить ремонтников заплатить, но они говорили, что это не их вина.

В декабре 2019 года из США в Украину привезли "биток" - авто Jeep Cherokee после ДТП. У машины был поврежден бампер, накладка решетки радиатора, капот и передняя правая фара. Такое авто стоило в то время 3 тыс. 600 долларов (по тогдашнему курсу это было 84 тыс. 827,52 грн).

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Авто восстановили, но в феврале 2020 года владелица машины вновь обратилась в СТО. Сначала из-за течи масла, а второй раз – из-за запаха топлива в салоне. После ремонта работники взяли ключи и выехали на машине в город. Но далеко не уехали - на улице Павла Усенко, 4/9 в Киеве машина загорелась. Как позже установила экспертиза, причиной пожара стало замыкание и возгорание проводки вследствие неполного закрепления клемм аккумулятора. Другая экспертиза оценила ущерб в 431 тыс. 621,87 грн.

Месяц шли переговоры между СТО и владелицей авто, но к мирному соглашению стороны не пришли. Женщина требовала компенсировать ей 452 тыс. 883,46 грн ущерба и расходов на экспертизы и еще настаивала на выплате 300 тыс. грн моральной компенсации.

Владелица сожженной машины объясняла, что в то время, когда на ее авто ездили работники СТО, а потом машина сгорела она была на 7 месяце беременности. Из-за волнения женщина едва не потеряла ребенка, поэтому нуждалась в медицинской помощи. В то время была эпидемия ковида, поэтому женщина осталась без машины и с необходимостью защищать свои права в суде. Однако на станции техобслуживания были не готовы платить такие деньги. Поэтому дело попало в суд.

Что было в суде

В Днепровском районном суде Киева хорошо знали эту историю, поэтому дело там слушалось не один раз и прошло весь круг судебных инстанций. Сначала в феврале 2021 года женщине отказали в выплате компенсаций. История дошла до Верховного Суда, который отправил спор на новое рассмотрение.

Адвокат, которая защищала СТО, заявила, что это не рабочие решили покататься на машине, а это они так проводить тест-драйв. Делали "нагрузку на мотор автомобиля", чтобы оценить качество своей работы. И на самом деле это владелица машины виновата, что не предупредила их, что машина уже была в ДТП. Поэтому на СТО не могли "предусмотреть возгорание определенного участка автомобиля".

"Работники (СТО) объективно считали, что никаких проблем, кроме запаха в салоне, в транспортном средстве не было, поэтому не проверяли ни качество восстановительного ремонта, ни качество закрепления, установки любых агрегатов в подкапотном пространстве", - так объяснили на СТО почему случился пожар в машине.

По версии станции техобслуживания, в обязанности работников СТО не входило проведение проверки качества предыдущего ремонта. Поэтому их вины в том, что машина сгорела нет. После пожара авто продали за 49 тыс. грн, потому что оно не подлежало восстановлению.

Что решил суд

Судья Днепровского районного суда Елена Гаврилова считала, что нет доказательств, что ремонт стал причиной возгорания авто под капотом.

"Исходя из перечня заказанных 29 февраля 2020 ремонтных работ, содержания отчета о причине возникновения пожара и заключения экспертного исследования нельзя прийти к выводу о том, что выполненные работы имели недостатки. И что именно некачественно выполненные работы привели к возникновению пожара, а соответствующие утверждения являются предположениями", - отметила в своем решении судья.

Если невозможно прийти к согласию кто виноват, то назначают экспертизу. Владелица авто провела такое исследование, но СТО тоже хотело провести свое. Однако женщина остатки авто продала, и повторной экспертизы сделать не удалось.

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"По имеющимся в деле доказательствам отсутствуют основания для вывода о том, что выполненные ответчиком работы имели недостатки и что именно некачественно выполненные работниками ответчика работы привели к возникновению пожара", - решила судья Гаврилова.

Женщина с этим выводом не согласилась и подала на него жалобу. В октябре прошлого года Киевский апелляционный суд отменил решение Гавриловой и обязал СТО выплатить ей 438 тыс. 956,27 грн за сожженную машину и еще 10 тыс. грн за моральный ущерб.

Но женщина решила идти дальше и обратилась в Верховный Суд, потому что это решение ее тоже не устроило.