А ви чого чекали – смартфонів на колесах?

Популярний виробник смартфонів довгий час шукав партнера для створення власного автомобіля. Після кількох спроб з BMW та Mercedes-Benz, компанія Apple усе ж знайшла спільну мову з концерном Volkswagen.

Мережею ширились численні рендери, котрі пробували показати, яким буде майбутній “яблукомобіль”. Та усі ці здогадки виявились хибними. За інформацією New York Times, компанія Apple не збирається вкладати кошти у розробку та виробництво якоїсь футуристичної автовки під власним брендом, натомість технічний гігант буде співпрацювати з Volkswagen для створення модернізованої, автономної версії Volkswagen Transporter.

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Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає а ні від VW, а ні від Apple, однак числені витоки інформації від інсайдерів свідчать про те, що слід чекати саме такого розвитку подій. Відомо навіть, що італійська студія Italdesign, що входить до складу німецького концерну, відповідатиме за трансформацію Transporter. Замість традиційних ДВЗ епплівські Транспортери використовуватимуть електромотори.

Apple буде використовувати ці автономні мікроавтобуси, для перевезення своїх співробітників між корпусами підприємства у Силіконовій долині. Інсайдери повідомляють, що строки виходу “Apple Transporter” вже горять і запланований на кінець року дебют може бути перенесений на наступний рік.

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