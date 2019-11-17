"Зараз таких не роблять", – так кажуть бувалі автомобілісти, коли розповідають про переваги старих моделей. Найчастіше вони мають рацію, але чому ж сучасні автомобілі в чомусь гірші, ніж старі? Невже нинішні конструктори дурніші, аніж колиші?

Ви знаєте, в чому насправді геніальність Генрі Форда? Не в тому, що він винайшов конвеєр (це зробила інша людина), і не в тому, що він створив широко доступний автомобіль – а в тому, що він навчився майстерно використовувати технології для зниження собівартості.

І з легкої руки Форда автовиробники донині вижимають з технологічних процесів і варіантів конструкцій все більше і більше можливостей для здешевлення продукції.

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При цьому автомобіль, дешевшаючи (для виробника), не втрачає в головному – залишається надійним і практичним. Але в чомусь все ж втрачає – наприклад, в довговічності, ремонтопридатності, міцності.

Цікаво розглянути еволюцію здешевлення автомобілів на конкретних прикладах.

Ходова частина. Підвіска типового автомобіля середини ХХ століття була більш комфортною на нерівностях, краще поглинала поштовхи і приховувала вибоїни. Але за конструкцією вона, як правило, була складнішою, ніж нинішня: у сучасних масових машин вдвічі менше важелів і, відповідно, шарнірів. Звичайно, сучасний McPherson добре тримає машину на швидкості, але зробити його таким же комфортним, як паралелограмна двоважілька "Жигулів" або старих "американців", практично неможливо. Зате нинішня ходова і коштує дешевше, і зручніша для конвеєрної збірки, а це при нинішній якості доріг (в розвинених країнах) більш істотні фактори.

Підвіска типу McPherson (праворуч на фото) набагато простіша і дешевша, ніж багатоважільна (зліва на фото), тому зустрічається сьогодні набагато частіше.

Система охолодження. Сьогодні на легковику не зустріти "вічних" латунних радіаторів, паяних олов'яним припоєм – їх замінили скріплені клеєм пластикові бачки і алюмінієві соти. Пластик тріскається, алюміній корозує, клей з часом “відстає” – зате збірку з таких компонентів простіше автоматизувати, та й матеріали дешевші. З цих же міркувань багато металевих фланців і патрубків замінили пластмасовими. Цікаво, що при цьому конструктори дружно відмовилися від ще більш простого і дешевого повітряного охолодження, яке взагалі не має радіаторів і фланців. Але з іншої причини: мотори-"повітряники" складніше і дорожче модернізувати, форсувати, міняти об'єм і потужність.

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Всюди пластик. Так, сьогодні в екстер'єрі замість металу використовується все більше пластику, який дешевший і технологічніший в умовах масового виробництва. Але його важче відновлювати після ДТП, так що зазвичай пластикові деталі доводиться не рихтувати, а заміняти цілком. Автовласник тут в програші в порівнянні з виробником, який істотно економить на матеріалі і його обробці.

Без електронних сканерів і тестерів сучасний автомобіль обслужити не вийде – навіть якщо це звичайне планове ТО.

Електроніка. Електронні пристрої хороші всім, крім того, що для їх обслуговування потрібні не викрутка й ключ, а інші електронні пристрої з відповідним софтом і навченим діагностом в додачу. Однак, штампувати електронні чіпи для автовиробника дешевше, ніж організувати механічне управління системами (живлення, запалювання, гальмування тощо) згідно з нинішніми вимогами – тому довелося пожертвувати доступністю обслуговування.

Деталі в зборі. Багато "розхідників" на сучасних машинах замінюються тільки в зборі з більш великими деталями, на яких вони встановлені: підшипники – тільки разом з маточинами, хрестовини – разом з карданами, кульові опори – тільки разом з важелем і т.д. Насамперед, це спрощує конвеєрне складання вузлів і агрегатів, ну а в ремонті, навпаки, за цю економію віддувається власник. В якості компенсації виробник пропонує високу довговічність деталей – "витратних матеріалів", хоча і "відокремлені" вузли свого часу могли працювати не менше.

У багатьох моделей шарніри і сайлентблоки вважаються одним цілим з важелем підвіски. Якщо його корпус з алюмінію, обійти проблему народними засобами важко вдвічі.

Оздоблення салону. М'яку обробку торпедо і дверей сьогодні треба ще пошукати навіть в С -класі, але ж колись таку застосовували на бюджетних "Запорожцях". Виправдань тут бути не може: автовиробники просто привчили нас до економії на непростому техпроцесі отримання м'якої пластикової поверхні. Одне втішає: сучасні "дубові" панелі не травмують пасажирів при аваріях точно також, як старі м'які.

У сучасних машин структура кузова ретельно розрахована. Але через економію металу в другорядних зонах кузов може страждати при нештатних навантаженнях.

Тонкий метал кузова. Метал зовнішніх деталей кузова справді тонший, ніж це було на автомобілях 1970-х і вже тим більше 1960-х років. Але це лише полегшення зовнішньої оболонки, а несучі елементи кузова, навпаки, навчилися робити з високоміцних сталей, притому відштамповані з них деталі мають змінний перетин. Що дозволяє без збільшення маси зробити кузови більш жорсткими.

Рекомендація Авто24

Такі реалії: змінюється світ, змінюється суспільство, змінюються і товари, в тому числі і автомобілі. Вплинути на це, за великим рахунком, ми не в силах, залишається тільки вибирати машини більш високого класу, які дають споживачеві більше зручностей – хоча і за більші гроші. Трошки прикро, що багато цих зручностей раніше були доступні власникам бюджетних моделей – і без доплати.

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