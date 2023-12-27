Федеральне агентство з безпеки автомобілів США має намір зобов’язати виробників автомобілів випускати нові транспортні засоби з датчиками визначення тверезості водіїв.

Очікується, що остаточне правило з’явиться до кінця наступного року, а виробники повинні виконати його не пізніше 2026 року. Це попередні терміни, але заступник міністра транспорту США Поллі Троттенберг оголосила, що Національна адміністрація безпеки дорожнього руху оприлюднила підсумок свого дослідження та звернулася до громадськості з проханням прокоментувати підхід агентства до розробки таких стандартів безпеки.

"Ми робимо це, оскільки потреба велика. Ми збираємося закликати всіх наших партнерів-захисників, науковців і інноваторів у технологічному просторі принести свої найкращі ідеї, дослідження. Нам варто об’єднатися, щоб якнайшвидше просувати нову технологію запобігання водінню у стані сп'яніння", — заявила Поллі Троттенберг.

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Дослідники розробляють технологію, щоб пасивно виявляти тих, перебуває під впливом алкоголю чи іншого сп'яніння, коли він сідає за кермо. Вимагання цього для нових транспортних засобів могло б значно знизити кількість загиблих на дорогах країни, але системи ще не готові до застосування.

Нововведення змінить стосунки водіїв з їхніми автомобілями, фактично надавши транспортним засобам заборону керувати автомобілем напідпитку. Однак для цього датчики повинні працювати бездоганно.

Попри труднощі, чиновники та захисники безпеки кажуть, що цей підхід має величезний потенціал. Понад 13 000 людей загинули в ДТП за участю п’яних водіїв у 2021 році, це остання доступна цифра. Аналіз, проведений Інститутом страхування дорожньої безпеки, прийшов до висновку, що обов’язкове використання технології виявлення стану водія може врятувати 10 000 життів на рік.

Конгрес вимагав прийняти технологію два роки тому як частину закону про інфраструктуру, встановивши початковий термін прийняття нормативних актів до листопада 2024 року. Певні підходи вже описані. Тепер громадськість має висловити свої думки.

"Збір інформації та дослідницькі зусилля NHTSA показали, що кілька технологій можуть виявляти різні небезпечні стани водія – алкоголь, сонливість і відволікання. Однак технологічні проблеми, такі як розрізнення різних станів порушення, уникнення помилкових спрацьовувань і визначення відповідних контрзаходів профілактики, залишаються" — написало агентство.

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З 2008 року федеральний уряд і автомобільна промисловість спільно підтримують дослідницьке партнерство з технології виявлення алкоголю, вивчаючи системи, які використовують датчики дихання або дотику для визначення рівня алкоголю в крові водія.

Роберт Страссбургер, виконавчий директор Automotive Coalition for Traffic Safety, сказав, що група випробувала початкову версію своєї технології та має на меті створити пристрій, який відповідав би закону, до кінця 2025 року.

Ця технологія підтримується обома партіями Конгресу. Тепер важливо вкластися в крайній термін — листопад 2024 року. І хоча до того часу ще майже рік, автовиробники уже задумалися, оскільки рано чи пізно це правило почне діяти.