Федеральное агентство по безопасности автомобилей США намерено обязать производителей автомобилей выпускать новые транспортные средства с датчиками определения трезвости водителей.

Ожидается, что окончательное правило появится до конца следующего года, а производители должны выполнить его не позднее 2026 года. Это предварительные сроки, но заместитель министра транспорта США Полли Троттенберг объявила, что Национальная администрация безопасности дорожного движения обнародовала итог своего исследования и обратилась к общественности с просьбой прокомментировать подход агентства к разработке таких стандартов безопасности.

"Мы делаем это, поскольку потребность велика. Мы собираемся призвать всех наших партнеров-защитников, ученых и инноваторов в технологическом пространстве принести свои лучшие идеи, исследования. Нам стоит объединиться, чтобы как можно быстрее продвигать новую технологию предотвращения вождения в состоянии опьянения", — заявила Полли Троттенберг.

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Исследователи разрабатывают технологию, чтобы пассивно выявлять тех, находится под воздействием алкоголя или иного опьянения, когда он садится за руль. Требование этого для новых транспортных средств могло бы значительно снизить количество погибших на дорогах страны, но системы еще не готовы к применению.

Нововведение изменит отношения водителей с их автомобилями, фактически предоставив транспортным средствам запрет управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако для этого датчики должны работать безупречно.

Несмотря на трудности, чиновники и защитники безопасности говорят, что этот подход имеет огромный потенциал. Более 13 000 человек погибли в ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году, это последняя доступная цифра. Анализ, проведенный Институтом страхования дорожной безопасности, пришел к выводу, что обязательное использование технологии обнаружения состояния водителя может спасти 10 000 жизней в год.

Конгресс потребовал принять технологию два года назад как часть закона об инфраструктуре, установив начальный срок принятия нормативных актов до ноября 2024 года. Определенные подходы уже описаны. Теперь общественность должна высказать свои мнения.

"Сбор информации и исследовательские усилия NHTSA показали, что несколько технологий могут выявлять различные опасные состояния водителя – алкоголь, сонливость и отвлечение. Однако технологические проблемы, такие как различение различных состояний нарушения, избежание ложных срабатываний и определение соответствующих контрмер профилактики, остаются" — написало агентство.

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С 2008 года федеральное правительство и автомобильная промышленность совместно поддерживают исследовательское партнерство по технологии обнаружения алкоголя, изучая системы, которые используют датчики дыхания или прикосновения для определения уровня алкоголя в крови водителя.

Роберт Страссбургер, исполнительный директор Automotive Coalition for Traffic Safety, сказал, что группа испытала начальную версию своей технологии и имеет целью создать устройство, который отвечал бы закону, до конца 2025 года.

Эта технология поддерживается обеими партиями Конгресса. Теперь важно уложиться в крайний срок — ноябрь 2024 года. И хотя до того времени еще почти год, автопроизводители уже задумались, поскольку рано или поздно это правило начнет действовать.