Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає нові обов'язки для підприємств, які мають власний автопарк.

Транспортні засоби підприємств, які зареєстровані в МВС, під час дії воєнного стану можуть бути вилучені на потребу оборони країни. Зміни в їх обліку передбачені в проєкті закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, поданий урядом 30 січня 2024 року до парламенту.

До речі ухилянти від мобілізації не зможуть їздити на авто

Зокрема, зміни вносяться в статтю 6 “Військово-транспортний обов’язок”. Як і раніше, Міністерство внутрішніх справ України подає до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України. Така норма в законодавстві була і раніше.

Згідно з проєктом, відомості про іншу спецтехніку подає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Йдеться про трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку.

Одна з нових вимог, яка обмежує право розпоряджання автомобільною технікою компаніями – “з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, забороняється відправляти до інших областей або за межі території України, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням”.

І якщо норма про передачу прав логічна, то незрозуміло, як працювати транспортним компаніям, які здійснюють перевезення Україною чи за кордон.

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