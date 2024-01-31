Новый законопроект о мобилизации предусматривает новые обязанности для предприятий, владеющих собственным автопарком.

Транспортные средства предприятий, зарегистрированных в МВД во время действия военного положения, могут быть изъяты на нужды обороны страны. Изменения в их учете предусмотрены в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы мобилизации и воинского учета”, поданный правительством 30 января 2024 года в парламент.

Кстати, уклонисты от мобилизации не смогут ездить на автомобиле

В частности, изменения вносятся в статью 6 "Военно-транспортная обязанность". Как и ранее, Министерство внутренних дел Украины подает в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины. Такая норма в законодательстве была и раньше.

Согласно проекту, сведения о другой спецтехнике подает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Речь идет о тракторах, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных дорожно-строительных машинах, сельскохозяйственной технике.

Одно из новых требований, которое ограничивает право распоряжения автомобильной техникой компаниями – "с момента объявления всеобщей мобилизации транспортные средства, которые предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и находятся на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, запрещается отправлять в другие области или за пределы территории Украины, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам в аренду (лизинг), предоставлять их в качестве предмета залога”.

И если норма о передаче прав логична, то непонятно, как работать транспортным компаниям, которые осуществляют перевозки по Украине или за границу.

Напомним, что делать, если автомобиль остановили работники ТЦК.