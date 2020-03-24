Більшість народних обранців їздять на дорогих позашляховиках, які дають їм покататись давні друзі. А у вас багато таких друзів?

Журналісти “Бігус Інфо” вирішили вивчити автопарк народних обранців, в тому числі тих, які найчастіше прийшли в Верховну Раду вперше. Однак, незважаючи на це, звички їздити на дорогих машинах та приховувати їх у деклараціях у них точно такі ж самі, як і у нардепів минулих скликань.

Як виявилось в ході розслідування, нардепи їздять зовсім не на тих автомобілях, які вони вписують у свої деклараціях. А коли журналісти їх питають про причину цих розбіжностей, вони відверто плетуть нісенітниці.

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Зокрема, нардеп Юрій Бойко нічого на знає про автомобілі охорони, які їздять за ним повсюди та чекають його біля дому й Верховної Ради. Наталія Королевська катається на Range Rover своїх батьків. Вадим Рабінович використовує Lexus LX Володимира Кацмана. Юлія Тимошенко їздить на Mercedes-Benz S-класу, який орендує його за 1 мільйон гривень в рік партії “Батьківщина”, отриманих з бюджету. Ілля Кива приїжджає на Toyota Land Cruiser 200, якого немає в його деклараціях, але ймовірно належить колишній адміністраторці стриптиз-клубу. Давид Арахамія керує новеньким Audi Q8, який йому дав покататись друг. Олександр Ткаченко їздить на Range Rover 2019 року, хоча орендує в 1+1 машину на 6 років старшу.

Таких “нестиковок” між деклараціями та наявними автомобілями у нардепів – дуже багато. Більше про них – у відеорозслідуванні:

Нагадаємо, на чому їздить президент Володимир Зеленський.