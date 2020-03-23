Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак отримав свою посаду 11 лютого 2020 року, а 11 березня він вже придбав новенький Mercedes-Benz S 350.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) 11 березня у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тис. 776 грн.

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Єрмак також витратив на оплату послуг при придбанні автомобіля 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн. Загалом, на покупку автомобіля глава ОП витратив 3 млн 203 тис. 393 грн.

Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані він вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Ціна базової версії Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long починається від 2 485 444 грн. Отже Андрій Єрмак придбав автомобіль з опціями на загальну суму, як мінімум, на 487 332 грн. До того ж в декларації зазначено, що автомобіль 2019 року випуску, а значить на нього повинна бути суттєва знижка.

У базовому виконанні Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long має під капотом 3-літровий дизельний двигун потужністю 286 к.с. та крутним моментом у 600 Нм. 9-діапазонний автомат та постійний повний привод. Прискорення до першої сотні займає 5.8 секунди, а витрата палива у змішаному циклі становить усього 5,5 літри на сотню кілометрів пробігу.

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