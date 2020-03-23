Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак получил свою должность 11 февраля 2020 года, а 11 марта он уже приобрел новенький Mercedes-Benz S 350.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) 11 марта в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Читайте также: Новый Mercedes-Benz S-класса будет иметь огромные сенсорные мониторы в дверце

Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили – 123 тыс. 865 грн. В общем, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

Соответствующее уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Цена базовой версии Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long начинается от 2 485 444 грн. Итак Андрей Ермак приобрел автомобиль с опциями на общую сумму, как минимум, на 487 332 грн. К тому же в декларации указано, что автомобиль 2019 года выпуска, а значит на него должна быть существенная скидка.

В базовом исполнении Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long имеет под капотом 3-литровый дизельный двигатель мощностью 286 л. с. и крутящим моментом в 600 Нм. 9-диапазонный автомат и постоянный полный привод. Ускорение до первой сотни занимает 5.8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,5 литра на сотню километров пробега.

Также интересно: На чем ездят украинские депутаты: видео