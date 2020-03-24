Большинство народных избранников ездят на дорогих внедорожниках, которые дают им покататься давние друзья. А у вас много таких друзей?

Журналисты “Бигус Инфо” решили изучить автопарк народных избранников, в том числе тех, которые пришли в Верховную Раду впервые. Однако, несмотря на это, привычки ездить на дорогих машинах и скрывать их в декларациях у них точно такие же, как и у нардепов прошлых созывов.

Как оказалось в ходе расследования, нардепы ездят совсем не на тех автомобилях, которые они вписывают в свои декларациях. А когда журналисты их спрашивают о причине этих разногласий, они откровенно плетут ерунду.

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В частности, нардеп Юрий Бойко ничего на знает об автомобилях охраны, которые ездят за ним повсюду и ждут его у дома и Верховной Рады. Наталья Королевская катается на Range Rover своих родителей. Вадим Рабинович использует Lexus LX Владимира Кацмана. Юлия Тимошенко ездит на Mercedes-Benz S-класса, который арендует за 1 миллион гривен в год от партии “Батькивщина”, которые партия получает из бюджета. Илья Кива приезжает на Toyota Land Cruiser 200, которого нет в его декларациях, но вероятно принадлежит бывшей администраторке стриптиз-клуба. Давид Арахамия управляет новеньким Audi Q8, который ему дал покататься друг. Александр Ткаченко ездит на Range Rover 2019 года, хотя арендует у 1+1 машину на 6 лет старше.

Таких “нестыковочек” между декларациями и имеющимися автомобилями у нардепов – очень много. Больше о них – в видеорасследовании:

Напомним, на чем ездит президент Владимир Зеленский.