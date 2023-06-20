Планується поступовий перезапуск модельного ряду Maserati без шкоди для бізнесу: двигуни внутрішнього згоряння виробник виведе з комплектації до початку наступного десятиліття.

Бренд із логотипом тризубця перекочує на електромобілі та продовжить історіографію розкішних авто. За кілька років вся епоха бензинових машин виробника піде у минуле.

"Легендарна модель Ghibli відійде, її місце займуть кілька новачків. Процес її виведення розпочнеться під фініш 2023 року», – сповістив на недавньому медіа-дні керуючий директор Maserati North Europe Пітер Чартерс.

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У найближчому майбутньому маститий виробник обіцяє значну лінійку новачків – два седани, два позашляховики та два спортивні автомобілі.

З посиланням на виробника озвучуємо зміни:

Quattroporte (з 2013 р. до кінця 2024 р.) - заміна на електричні в 2025 р.);

Ghibli (з 2013 р. до кінця 2023 р.) - без заміни;

Ghibli Hybrid (з 2020 р. до кінця 2023 р.) – без заміни;

Levante (з 2016 по 2024 рік) – заміна у 2024 році;

Levante Hybrid (з 2021 по 2024 рік) – заміна на Levante Folgore у 2024 році;

MC20 та MC20 Cielo (з 2020 по 2028-30 рр.);

MC20 Folgore та MC20 Cielo Folgore (з 2024 по 2028-30 рр.);

Grecale (2022-2030) – без наступника;

Grecale Folgore (2023-2030) – електричний наступник у 2030-31 рр.;

GranTurismo та GranTurismo Folgore (2023–2031) — електричний наступник;

GranTurismo Cielo та GranTurismo Cielo Folgore (2024–2031) – електричний наступник.

Озвучено також задуми на 2025 рік. Очікується, що Maserati випустить конкурента чотиридверного GT Jaguar. За розміром він буде десь між сьогоднішніми Ghibli та Quattroporte, тобто довжиною близько п'яти метрів.

Емблема тризубця перекочує на електромобілі, але вже буде не на радіаторній решітці. Фото: hugemotor.com