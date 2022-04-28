На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію з вимогою зниження вартості скрапленого газу.

Автор петиції пропонує надати для скрапленого газу пільгові умови оподаткування, зокрема впровадження нульової ставки акцизу, спростити процедуру реєстрації ГБО і створити цільові програми для стимулювання розвитку альтернативних палив в Україні.

“Україна має дуже великий автопарк, який за останні 10 років було переобладнано під використання пропан-бутану. Це позитивно впливає на екологічну ситуацію й знижує фінансове навантаження на бюджети громадян і бізнесу (через більш привабливу ціну)”, — йдеться в петиції.

До речі скільки коштує сертифікація встановленого ГБО

На думку її автора, в останні два роки в Україні створюються умови, які, навпаки, протидіють розвитку альтернативних палив.

Петицію 25 квітня зареєстрував громадянин Олександр Покормяко.

На сьогодні петицію підписало 414 осіб із необхідних 25 000. До кінця збору підписів залишилось 87 днів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про збільшення ставки ПДВ до 20% на пальне.