На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с требованием снижения стоимости сжиженного газа.

Автор петиции предлагает предоставить для сжиженного газа льготные условия налогообложения, в частности внедрения нулевой ставки акциза, упростить процедуру регистрации ГБО и создать целевые программы для стимулирования развития альтернативных топлив в Украине.

“Украина имеет очень большой автопарк, который за последние 10 лет был переоборудован под использование пропан-бутана. Это положительно влияет на экологическую ситуацию и снижает финансовую нагрузку на бюджеты граждан и бизнеса (из-за более привлекательной цены)”, – говорится в петиции.

Кстати сколько стоит сертификация установленного ГБО

По мнению ее автора, в последние два года в Украине создаются условия, которые, наоборот, противодействуют развитию альтернативных топлив.

Петицию 25 апреля зарегистрировал гражданин Александр Покормяко.

На сегодня петицию подписало 414 человек из необходимых 25 000. До конца сбора подписей осталось 87 дней.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона об увеличении ставки НДС до 20% на топливо.