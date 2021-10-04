Міністерство економіки України оприлюднило нові ціни на автомобільне пальне. Вартість бензину та дизелю зросла.

Міністерство економіки перерахувало роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на підставі котирувань палива в порту Роттердам, включаючи вартість доставки в Україну і націнку АЗС. Про це повідомляється на сайті міністерства.

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За даними Міністерства економіки, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,5 грн / літр, на дизпаливо - 30,23 грн / літр. У порівнянні з кінцем вересня середня ціна на бензин збільшилася на 0,33 грн / літр, на ДТ - на 0,64 грн / літр.

Нагадаємо, що держрегулювання цін на пальне здійснюється відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”