Министерство экономики Украины обнародовало новые цены на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля возросла.

Министерство экономики пересчитало розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС. Об этом сообщается на сайте министерства.

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По данным Министерства экономики, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,5 грн/литр, на дизтопливо – 30,23 грн/литр. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин увеличилась на 0,33 грн/литр, на ДТ – на 0,64 грн/литр.

Напомним, что госрегулирование цен на топливо в соответствии с требованиями пункта 414 постановления Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS– CoV-2"