Автомобільні компанії починають вимагати з клієнтів щомісячних внесків за те, що раніше було безкоштовним. Чому так відбувається і до чого може призвести?

Днями компанія Tesla заявила, що деяким клієнтам доведеться платити за використання вбудованого навігатора. Стосується це лише тих автомобілів, які випущені або до 9 січня 2020 року, або після 22 липня 2022 року — і лише після досягнення восьмирічного віку. Але сам факт примітний: опція, яка зашита в мультимедійку за замовчуванням і ніби оплачена в момент покупки автомобіля, раптом почне вимагати від власника додаткових витрат. І це далеко не перший такий прецедент.

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Наприклад, та ж Tesla почала брати з клієнтів гроші за користування безплатними зарядними станціями Supercharger, а також ввела підписку на функцію автопілота Full Self Driving. А німці з BMW нещодавно захотіли абонентську плату за такі речі, як адаптивний круїз-контроль, автоматичне керування дальнім світлом та навіть підігріви сидінь і керма.

Масштаби зараження

Цікаво, що в 2019 році BMW вже намагалася провернути такий трюк з Apple CarPlay, за яку клієнтам пропонувалося віддавати $80 щорічно. Мало того, що ця функція за умовчанням зустрічається вже навіть у масових і недорогих автомобілях, так ще й сама Apple за це не брала з баварців жодного цента.

А найсмішніше тут, що CarPlay для власників нових BMW і так обходився в $300 при покупці машини — тобто їх просили платити двічі за той самий товар. Тоді авантюра не прокотила: клієнти обурилися, а маркетологи відійшли. Як стало зрозуміло зараз, лише для того, щоб витримати паузу і придумати новий підхід до тієї ж теми.

Ще приклади? Toyota в Америці вимагає передплати на свої телематичні сервіси (це коли ви можете підключатися до машини з мобільного телефону), інакше не працюватиме функція дистанційного запуску двигуна з ключа. Абонентська плата потрібна для користування напівавтопілотом Super Cruise від Cadillac, функцією оптимізації витрати електрики на Porsche Taycan, розумною інтернет-навігацією від Audi.

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До того ж майже в кожній сучасній машині з просунутою мультимедійкою вже є магазини додатків, зовсім як у смартфонах, і там теж можна накупити корисного і не дуже софту. Думаєте, все це не більше ніж пустощі? А ось і ні: лише концерн General Motors за минулий рік заробив на таких штуках $2 млрд. Мета американців до кінця десятиліття — вийти на обсяги $25 млрд щорічно. Тобто опинитися на одному рівні з такими компаніями, як Netflix та Spotify.

За словами Алана Векслера, старшого віце-президента GM з розвитку та інновацій, американські дороги зараз прасують приблизно 16 млн. автомобілів концерну, власники приблизно чверті з них уже платять за підписку на вбудовані функції. І потенціал цього ринку величезний. "Наші дослідження показують, що при оптимальній комбінації послуг і сервісів клієнти готові платити по $135 щомісяця", - розповів Векслер на торішній конференції для інвесторів.

Як на нас зароблятимуть

Поки що ми говоримо про віртуальний інтернет-функціонал, а не про «залізні» опції, але приклад BMW показує, що трансформація вже почалася. Звичайно ж, для неї придумана шляхетна історія про гнучкість та турботу про клієнтів: ну навіщо вам обігрів керма цілий рік? Платіть за нього лише за потребою, а влітку заощаджуйте гроші! Чи не сподобався адаптивний круїз-контроль? Та й на здоров'я, просто скасуйте передплату.

Тут, як і скрізь у маркетингу, не обходиться без лукавства. По-перше, частина користувачів може банально забувати відписуватися від непотрібних функцій — щоб зрозуміти, як це працює, просто зайдіть до магазину додатків на своєму мобільному телефоні і перевірте, чи немає там чого зайвого. Але це лише верхній шар.

Уніфікація неминуче позначиться на собівартості - збирати машини в однаковій комплектації набагато простіше, ніж у десятках та сотнях різних версій. Але економія на виробництві не може повністю компенсувати надлишкове обладнання, яке буде активоване лише частиною користувачів.

Наприклад, для роботи напівавтопілота, як у Cadillac і Tesla, потрібен дорогий комплекс камер, радарів, сенсорів та процесорів. Адаптивна підвіска, яка у BMW також пропонується за підпискою, теж штука недешева. Значить, частину цієї ціни все одно буде закладено у кожен проданий автомобіль.

Але головний прийом полягає в системі тарифних планів. Адже альтруїзму в бізнесі не буває: якщо «залізо» лежатиме мертвим вантажем у однієї групи покупців, то заплатить за нього інша — та, що оформить передплату.

Треба зауважити, що та ж BMW акуратно обходить цей момент: наприклад, абонентська плата за безстрокове користування автоматичним дальнім світлом коштує 274 долари., А та ж функція в «класичному» конфігураторі кросовера X3 обійдеться в 290 доларів. Те саме з підігрівом керма: 342 долари проти 385 доларів.

Але кожен окремо куплений місяць користування такою опцією коштуватиме вже 16 доларів. - Тобто 94 долари за стандартні півроку холодів. Чотири роки використання — і ви вже майже в мінусі. Не збираєтеся їздити на машині так довго? Можна взяти трирічний абонентський план, але наступному власнику ви продаватимете машину фактично без підігріву керма (і без всіх інших фішок, якими користувалися за такою ж підпискою), що неминуче позначиться на ціні.

Чудовий новий світ

Можна заперечити, що абонентська плата є невід'ємною частиною сучасної моделі споживання. Музика, кіно, ігри, програми, ЗМІ — так уже працюють практично всі на планеті. І якщо раніше умовний Photoshop обходився дизайнеру $700 одноразово, то тепер він нескінченно платить за нього $35 на місяць.

Але давайте чесно. В цифровому світі є хоч і притягнуте за вуха, але все ж таки обґрунтування: мовляв, з підпискою ви завжди отримуєте найсвіжіший контент і найактуальніші версії софту. Бортові системи сучасних машин теж вміють оновлюватися «по повітрю», тому той же автопілот із кожним новим апдейтом справді може працювати краще. Хоча б теоретично. Але з підігрівами як бути? Вони що, теж будуть спекотніші, крутіші, розумніші?

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Закономірно, що на такий випад швидко відреагували хакери: одразу кілька спільнот заявили про готовність активувати усі можливі опції за символічну платню. Круто, тільки як бути із гарантією? Перше сканування на офіційному сервісі — і її немає. Та й самі оновлення «по повітрю» зможуть обнулити несанкціонований функціонал. Можна припустити, що автомобільне піратство все ж таки знайде застосування, але тільки на постгарантійних машинах.

Але тут може бути і зворотний бік. Адже якщо гарантія на автомобіль закінчилася, але ви продовжуєте платити за опції, то чи не зобов'язує це виробника забезпечувати їхню працездатність? Чи не доведеться тій же BMW міняти адаптивні амортизатори на п'яти-, десяти- чи п'ятдесятирічних автомобілів?

Відповідей на ці запитання поки що немає. Але можна припустити, що в конфігураторах, брошурах, прайс-листах та інструкціях з експлуатації з'явиться ще більше виносок та приписок дрібним текстом у стилі «функція повороту керма доступна лише за певних умов та в обмеженій кількості регіонів».