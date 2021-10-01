Вартість природного газу (CNG) на автозаправках дуже різко зросла. Зараз ним вже невигідно заправляти автомобілі.

Найбільша в країні мережа АГНКС "Укравтогаз" з 1 жовтня підвищила вартість природного газу до 37,68 грн/куб. м. Про це йдеться в повідомленні пресслужба "Укравтогазу". У порівнянні з вереснем-2021 ціна на продукт зросла на 47%, а з січнем – на 143%.

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У коментарі директор "Укравтогазу" Олександр Ватажишин розповів, що такий стрибок вартості CNG викликаний стрімким зростанням цін на природний газ у Європі і як наслідок – в Україні. "Ще два місяці тому ніхто не прогнозував, що буде така вартість. З початку року закупівельна ціна зросла в 6-7 разів", – зазначив він, додавши, що це передовсім позначиться на реалізації продукту.

За його словами, у вересні за ціни CNG в 25,56 грн/куб. м продажі, порівняно з вереснем минулого року, скоротилися на 10%. За жовтневої ціни вони скоротяться ще більше. "Ми думаємо, що з цим робити. Найперше, думаємо над оптимізацією витрат АГНКС. Більш стратегічно розмірковуємо над тим, як застосовувати наші станції в іншому руслі", – сказав він.

Донедавна метан називали однією з альтернатив бензину і дизельного пального. Найбільшою перевагою природного газу вважалася його вартість, яка у порівнянні з іншими видами палива для двигунів внутрішнього згоряння була в кілька разів меншою.

Водночас автомобільний газ пропан-бутан коштує по 17-18 грн за літр. Саме ним заправляють автомобілі з ГБО в Україні, в основному легкові. На метані їздить тільки стара комерційна техніка – вантажівки й автобуси. Нещодавно експерти перевіряли якість автогазу на українських АЗС.