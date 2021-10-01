Стоимость природного газа (CNG) на автозаправках очень резко возросла. Сейчас им уже невыгодно заправлять автомобили.

Крупнейшая в стране сеть АГНКС "Укравтогаз" с 1 октября повысила стоимость природного газа в 37,68 грн/куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтогаза". По сравнению с сентябрем-2021 цена на продукт выросла на 47%, а с январем – на 143%.

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В комментарии директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин рассказал, что такой скачок стоимости CNG вызван стремительным ростом цен на природный газ в Европе и как следствие – в Украине. "Еще два месяца назад никто не прогнозировал, что будет такая стоимость. С начала года закупочная цена выросла в 6-7 раз", – отметил он, добавив, что это прежде всего скажется на реализации продукта.

По его словам, в сентябре при цене CNG в 25,56 грн/куб.м продажи по сравнению с сентябрем прошлого года, сократились на 10%. При октябрьской цене они сократятся еще больше. "Мы думаем, что с этим делать. Первое, думаем над оптимизацией расходов АГНКС. Более стратегически размышляем над тем, как применять наши станции в другом русле", – сказал он.

До недавнего времени метан называли одной из альтернатив бензина и дизельного топлива. Самым большим преимуществом природного газа считалась его стоимость, по сравнению с другими видами топлива для двигателей внутреннего сгорания была в несколько раз меньше.

В то же время автомобильный газ пропан-бутан стоит по 17-18 грн. Именно им заправляют автомобили с ГБО в Украине, в основном легковые. На метане ездит только старая коммерческая техника – грузовики и автобусы. Недавно эксперты проверяли качество автогаза на украинских АЗС.