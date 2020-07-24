Роздрібні мережі 24 липня підвищили вартість скрапленого газу на 5 - 30 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

ОККО в середньому підвищила ціни на 28 коп. за літр, до 12,34 грн за літр. На столичних станціях цієї мережі вона становить 12,29 грн за літр (+30 коп. за літр до 23 липня). У мережі WOG середня ціна автогазу зросла до 12,14 грн за літр (+7 коп. за літр).

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Консолідована мережу "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 5 коп. за літр, до 11,05-11,12 грн за літр. Найбільше зростання цін у цій мережі зафіксовано у Львівській області, де група збільшила ціни на 30 коп. за літр - з 10,95 до 11,25 грн за літр. В інших регіонах продукт подорожчав на 5-20 коп. за літр.

Такі мережі як KLO, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", Marshal і Motto підняли ціни на 5-10 коп. за літр (див. табл.).

Відзначимо, з 17 по 24 липня середня оптова ціна ЗВГ, за даними агенції "А-95", зросла на 600 грн за тону, до 18 470 грн за тону. За цей же період ресурс на аукціонах "Укргазвидобування" подорожчав на 730 грн за тону, до 18 000 грн за тону.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 23 на 24 червня, грн за літр:

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