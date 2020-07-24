Розничные сети 24 июля повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-30 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

ОККО в среднем повысила цены на 28 коп. за литр, до 12,34 грн за литр. На столичных станциях этой сети она составляет 12,29 грн за литр (+30 коп. за литр до 23 июля). В сети WOG средняя цена автогаза выросла в 12,14 грн за литр (+7 коп. за литр).

Читайте также: Украинцы почти не регистрируют ГБО по новым правилам

Консолидированная сеть "Привата", обладающая наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 коп. за литр, до 11,05-11,12 грн за литр. Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены на 30 коп. за литр - с 10,95 до 11,25 грн за литр. В других регионах продукт подорожал на 5-20 коп. за литр.

Такие сети как KLO, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", Marshal и Motto подняли цены на 5-10 коп. за литр (см. табл.).

Отметим, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным агентства "А-95", выросла на 600 грн за тонну, до 18 470 грн за тонну. За этот же период ресурс на аукционах "Укргаздобычи" подорожал на 730 грн за тонну, до 18 000 грн за тонну.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 на 24 июня, грн за литр:

Также интересно: Министр инфраструктуры оправдывает новую схему сертификации ГБО: видео