Автопарк ЗСУ поповнили броньовані Snatch Land Rover

Усі 26 автомобілів Snatch з броньованим захистом надійшли у підрозділи Державної спеціальної служби транспорту.

Повнопривідні машини працюватимуть як на передовій, в зоні розмінування територій, так і на полігонах в ході підготовки нового особового складу до виконання бойових та логістичних завдань.

Читайте також Щойно від Бориса Джонсона: тест-драйв військового Land Rover Defender Snatch

Тридверні патрульні машини масою чотири тони в моторній ніші мають 2,5-літровий дизельний двигун потужністю 111 к.с. Такого силового потенціалу та приводу з колісною формулою 4х4 достатньо для роботи в складних сезонних, кліматичних та рельєфних умовах на ґрунтових дорогах та на повному бездоріжжі.

Готові до відправлення у війська позашляховики Snatch у броньованій лівреї. Скриншот: Авто24

Щоправда, у витратах палива автомобіль легкого бронювання трохи ненажерливий. Він у міському режимі руху споживає 18,5, а у заміському – 11,5 літрів солярки.

З повним завантаженням Snatch Land Rover на сухій грунтівці набирає сотню 18 секунд, що для армійського автомобіля вважається гарним показником.

Читайте також На "Невидимий щит" назбирали 5,8 мільйона гривень

Позашляховик має повністю броньований корпус кузова та куленепробивне скло, що захищають людей в салоні від куль та уламків.

Гроші на ці 26 автомобілів та інше майно у сумі 1 192 283 доларів було зібрано в ході благодійного туру Фонду та канадських й американських благодійних рухів Північною Америкою.

Читайте також Як переробляють броньовані машини Snatch Land Rover для ЗСУ

Це не перше придбання та ввезення таких машин до країни волонтерами БФ Сергія Притули. На початку нинішнього року ця організація вже ввезла в Україну три десятки машин Snatch (див. відео внизу), відремонтувала, провела сервісне обслуговування й передала у війська.