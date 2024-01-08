Перші п’ять досить рідкісних у наших військах патрульних автомобілів Snatch Land Rover відправлені у бойові армійські підрозділи.

У листопаді законтрактовано три десятки Snatch Land Rove, наразі вони вже в Україні. Щоправда, в первісному вигляді вони до Сил оборони не потраплять.

Як повідомив Благодійний фонд Сергія Притули, машини вирішено трохи переробити під потреби наших захисників. Виробничий процес йде активно на одному з підприємств України.

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Звичайний патрульний Snatch з повністю броньованим корпусом та склом, що захищають людей в салоні від куль та уламків, не стільки модернізували, скільки адаптували для роботи у фронтовій та прифронтовій зонах.

"Ми переобладнали цей бронетранспорт, щоб всередині було місце для більшої кількості особового складу ", – йдеться в офіційному повідомленні Притули.

Попутно проводиться сервісне обслуговування, замінюються рідини, потріскані патрубки та шланги, у т.ч. паливні, також йде заміна акумуляторів. Таким чином, придбані автомобілі отримують практично новий робочий ресурс.

Усі п’ять автомобілів уже у підрозділах гірсько-штурмового батальйону, повітряно-штурмової бригади, Нацгвардії "Азов" і батальйону ТрО. Водії звикають до праворульної концепції та важеля коробки передач під ліву руку.

Тридверна машина масою чотири тони з колісною формулою 4х4 комплектується 2,5-літровим дизельним двигуном на 111 кінських сил. Такий силовий потенціал дозволяє набрати сотню за 18 секунд, що для армійського автомобіля доволі прудко.

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Щоправда, у витратах палива автомобіль легкого бронювання дещо ненажерливий. Він у міському режимі руху споживає 18,5, а у заміському – 11,5 літрів соляри.

Повідомляється, що йде активна підготовка до передачі у армійські та інші підрозділи Сил оборони решти 25 повнопривідних легкоброньованих патрульних автомобілів, що нині перебувають на сервісному обслуговуванні та незначній переробці під потреби захисників.