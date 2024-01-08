Первые пять достаточно редких в наших войсках патрульных автомобилей Snatch Land Rover отправлены в боевые армейские подразделения.

В ноябре законтрактовано три десятка Snatch Land Rove, сейчас они уже в Украине. Правда, в первоначальном виде они в Силы обороны не попадут.

Как сообщил Благотворительный фонд Сергея Притулы, машины решено немного переделать под нужды наших защитников. Производственный процесс идет активно на одном из предприятий Украины.

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Обычный патрульный Snatch с полностью бронированным корпусом и стеклами, защищающими людей в салоне от пуль и осколков, не столько модернизировали, сколько адаптировали для работы во фронтовой и прифронтовой зонах.

"Мы переоборудовали этот бронетранспорт, чтобы внутри было место для большего количества личного состава", – говорится в официальном сообщении Притулы.

Попутно проводится сервисное обслуживание, заменяются жидкости, потрескавшиеся патрубки и шланги, в т.ч. топливные, также идет замена аккумуляторов. Таким образом, приобретенные автомобили получают практически новый рабочий ресурс.

Все пять автомобилей уже в подразделениях горно-штурмового батальона, воздушно-штурмовой бригады, Нацгвардии "Азов" и батальона ТрО. Водители привыкают к праворульной концепции и рычагу коробки передач под левую руку.

Трехдверная машина массой четыре тонны с колесной формулой 4х4 комплектуется 2,5-литровым дизельным двигателем на 111 лошадиных сил. Такой силовой потенциал позволяет набрать сотню за 18 секунд, что для армейского автомобиля довольно шустро.

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Правда, в расходах топлива автомобиль легкого бронирования несколько прожорлив. Он в городском режиме движения потребляет 18,5, а в загородном – 11,5 литров соляры.

Сообщается, что идет активная подготовка к передаче в армейские и другие подразделения Сил обороны остальных 25 полноприводных легкобронированных патрульных автомобилей, что сейчас находятся на сервисном обслуживании и незначительной переработке под нужды защитников.