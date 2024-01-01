Автопарк ВСУ пополнили бронированные Snatch Land Rover

Все 26 автомобилей Snatch с бронированной защитой поступили в подразделения Государственной специальной службы транспорта.

Полноприводные машины будут работать как на передовой, в зоне разминирования территорий, так и на полигонах в ходе подготовки нового личного состава к выполнению боевых и логистических задач.

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Трехдверные патрульные машины массой четыре тонны в моторной нише имеют 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 111 л.с. Такого силового потенциала и привода с колесной формулой 4х4 достаточно для работы в сложных сезонных, климатических и рельефных условиях на грунтовых дорогах и на полном бездорожье.

Готовые к отправке в войска внедорожники Snatch в бронированной ливрее. Скриншот: Авто24

Правда, в расходах топлива автомобиль легкого бронирования немного прожорлив. Он в городском режиме движения потребляет 18,5, а в загородном – 11,5 литров солярки.

С полной загрузкой Snatch Land Rover на сухой грунтовке набирает сотню 18 секунд, что для армейского автомобиля считается хорошим показателем.

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Внедорожник имеет полностью бронированный корпус кузова и пуленепробиваемые стекла, защищающие людей в салоне от пуль и обломков.

Деньги на эти 26 автомобилей и другое имущество в сумме 1 192 283 долларов были собраны в ходе благотворительного тура Фонда и канадских и американских благотворительных движений по Северной Америке.

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Это не первое приобретение и ввоз таких машин в страну волонтерами БФ Сергея Притулы. В начале нынешнего года эта организация уже ввезла в Украину три десятка машин Snatch (см. видео внизу), отремонтировала, провела сервисное обслуживание и передала в войска.