В січні 2020 року ринок легкових автомобілів ЄС скоротився на 7,5% до 956 779 одиниць.

Істотні зміни в оподаткуванні, оголошені деякими державами-членами ЄС на 2020 рік, спровокували зростання реєстрацій в грудні 2019 року, що пояснює це січневе падіння.

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Також на охолодження попиту вплинуло ослаблення глобальних економічних умов і невизначеність, викликана виходом Великобританії з Європейського Союзу.

В результаті, січнева реалізація нових легкових автомобілів на чотирьох основних ринках ЄС знизилася: у Франції на 13,4%, в Іспанії на 7,6%, в Німеччині на 7,3% і Італії майже на 6%.

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 246 300 авто. На другому місці Італія, де в січні було зареєстровано 155 528 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 134 229 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 254 872 авто, при цьому падіння склало 0,4% в порівнянні з торішнім січнем.

На другому місці PSA Group з результатом 158 719 проданих автомобілів, що на 12,9% менше показника річної давності. Третій результат у Renault Group – 91 912 шт. (падіння 16,3%)

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