В январе 2020 года рынок легковых автомобилей ЕС сократился на 7,5% до 956 779 единиц.

Существенные изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, спровоцировали рост регистраций в декабре 2019 года, что объясняет это январское падение.

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Также на охлаждение спроса повлияло ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная выходом Великобритании из Европейского Союза.

В результате, январская реализация новых легковых автомобилей на четырех основных рынках ЕС снизилась: во Франции на 13,4%, в Испании на 7,6%, в Германии на 7,3% и Италии почти на 6%.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 246 300 авто. На втором месте Италия, где в январе было зарегистрировано 155 528 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 134 229 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первая строка традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 254 872 авто, при этом падение составило 0,4% по сравнению с прошлогодним январем.

На втором месте PSA Group с результатом 158 719 проданных автомобилей, что на 12,9% меньше показателя годичной давности. Третий результат у Renault Group – 91 912 шт. (падение 16,3%).

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