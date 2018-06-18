Компанія "Прем'єр Експо" оголосила дати чергового Київського міжнародного автосалону SIA-2019, який має пройти в Міжнародному виставковому центрі.

Організатор багатьох галузевих виставок компанія "Прем’єр Експо", що входить в британську групу ITE Group Plc, знову заявила про наміри провести автомобільний салон в Києві.

Згідно прес-релізу компанії, цього раз вона заручилась підтримкою Асоціації українських автовиробників "УкрАвтопром" та Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів ВААІД.

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"Прем’єр Експо" також оголосила дати наступного автосалону – з 30 травня по 2 червня 2019 року, а також місце проведення – столичний МВЦ на Лівобережній.

"Потенціал авторинку, рівень та компетенцiї автоспільноти країни підкреслюють, що час повномасштабного, структурованого шоу формату Міжнародний Автомобільний Салон настав. Старт підготовці "SIA’2019" вже дано", - наголосив генеральний директор "Прем’єр Експо" Олександр Гаращенко у релізі компанії.

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Втім, експерти висловлюють стриманий песимізм щодо можливості проведення такого заходу в Україні. Адже на сьогодні навіть найкрупніші світові мотор-шоу – Паризьке, Женевське та інші – потерпають від того, що деякі автовиробники відмовляються від участі у таких масових автоподіях. А український ринок нових авто не демонструє значних показників ані за об’ємом, ані за динамікою.

Про наміри проводити аналогічну виставку компанія "Прем’єр Експо" заявляла у 2014, 2015 та 2016 році, однак кожного разу відміняла її через брак учасників. Останнє автошоу SIA пройшло у 2013 році, воно було не надто презентабельним. Тому в наступні роки бренд SIA додали до виставки "АвтоТехСервіс", на якій вже не було нових автомобілів, а збирались лише продавці запчастин та аксесуарів.

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