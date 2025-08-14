Автосалони в Україні продаватимуть більше вживаних авто

Досі схема продажу авто передбачала зайвий етап: щоб легально перепродати машину, компанії спершу мали оформити її на себе. Це вимагало часу, грошей і створювало зайве навантаження на сервісні центри.

Тепер усе спростили: якщо авто вже зареєстроване, перереєстрація на підприємця не потрібна. Він може продавати машину далі, не змінюючи формального власника на проміжному етапі, інформує Інститут досліджень авторинку.

Що змінилось: Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів, а також до Порядку здійснення торгівлі транспортними засобами та їх частинами, які мають ідентифікаційні номери. Зміни спрямовані на реалізацію закону №4149-IX і покликані зробити продаж авто прозорішим і зручнішим для бізнесу.

Для автосалонів і майданчиків це означає:

Менше витрат на послуги сервісних центрів.

Швидший обіг товару.

Менше бюрократії.

Також змін зазнала інформаційно-пошукова система обліку суб’єктів торгівлі ТЗ. Фактично, її перейменували та формалізували як офіційну базу даних, де зберігається інформація про компанії, що мають право торгувати транспортними засобами та запчастинами з VIN-номерами.

Це дозволить швидше перевіряти наявність дозвільних документів та правомірність діяльності продавця, забезпечити прозорість ринку для споживачів і держави.

Чому це важливо для ринку

Український авторинок останні роки змінюється в бік цивілізованої торгівлі. Ці зміни — ще один крок до спрощення та диджиталізації. Вони знижують поріг входу для малого бізнесу, скорочують сірі схеми та підвищують швидкість обслуговування клієнтів.

Відтепер не потрібно шукати обхідні схеми для розміщення автомобіля на майданчику (маскуючи діяльність під послуги стоянки, інформаційно-консультаційні тощо), а торгувати автотранспортом напряму, без етапу проміжної реєстрації на себе.