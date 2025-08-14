Автосалоны в Украине будут продавать больше подержанных автомобилей

До сих пор схема продажи авто предусматривала лишний этап: чтобы легально перепродать машину, компании сначала должны были оформить ее на себя. Это требовало времени, денег и создавало лишнюю нагрузку на сервисные центры.

Теперь все упростили: если авто уже зарегистрировано, перерегистрация на предпринимателя не нужна. Он может продавать машину дальше, не меняя формального владельца на промежуточном этапе, информирует Институт исследований авторынка.

Что произошло: Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств, а также в Порядок осуществления торговли транспортными средствами и их частями, которые имеют идентификационные номера. Изменения направлены на реализацию закона №4149-IX и призваны сделать продажу авто более прозрачной и удобной для бизнеса.

Для автосалонов и площадок это означает:

Меньше затрат на услуги сервисных центров.

Более быстрый оборот товара.

Меньше бюрократии.

Также изменения претерпела информационно-поисковая система учета субъектов торговли ТС. Фактически, ее переименовали и формализовали как официальную базу данных, где хранится информация о компаниях, имеющих право торговать транспортными средствами и запчастями с VIN-номерами.

Это позволит быстрее проверять наличие разрешительных документов и правомерность деятельности продавца, обеспечить прозрачность рынка для потребителей и государства.

Почему это важно для рынка

Украинский авторынок последние годы меняется в сторону цивилизованной торговли. Эти изменения - еще один шаг к упрощению и диджитализации. Они снижают порог входа для малого бизнеса, сокращают серые схемы и повышают скорость обслуживания клиентов.

Теперь не нужно искать обходные схемы для размещения автомобиля на площадке (маскируя деятельность под услуги стоянки, информационно-консультационные и т.д.), а торговать автотранспортом напрямую, без этапа промежуточной регистрации на себя.