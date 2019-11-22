У 2020 році експерти прогнозують зростання вартості автоцивілки на 10-15%. Вони зазначають, що значного підвищення не буде.

Про це повідомили у прес-службі Моторного (транспортного) страхового бюро України.

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“Щорічне зростання цін на обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласника (ОСЦПВ) складає приблизно 10-15% (наприклад, середній платіж за підсумками трьох кварталів поточного року був 608 грн., роком раніше він був 567 грн, тобто ми бачимо 7%-е зростання. Значного підвищення страхових платежів за договорами „автоцивілки“ українським водіям побоюватись не варто”, — сказано у повідомленні.

У МТСБУ пояснили, чому компанії не будуть значно підвищувати ціни. Так, треба розуміти декілька речей:

на ринку ОСЦПВ дуже сильна конкуренція (працює понад 50 страхових компаній), і значно підвищувати ціни не ризикне жодна з них, аби не втратити клієнтів;

ціни на запчастини, відновлювальний ремонт авто постійно зростають. Тому аби мати кошти для виплат постраждалим в ДТП, страхова компанія повинна встановлювати такі ціни на поліси ОСЦПВ, що дозволять їй сформувати достатні резерви для майбутніх виплат.

У прес-службі також розповіли про ціни за регіонами.

“Найвища ціна полісу ОСЦПВ (за інших рівних умов) буде для автівок тих водіїв, що зареєстровані або проживають у м. Києві, найнижча — у невеликих населених пунктах (районні центри, селища тощо)”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими впорядкував контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів і дозволив підтверджувати наявність “автоцивілки” з екрана гаджету.

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