В 2020 году эксперты прогнозируют рост ОСАГО на 10-15%. Они отмечают, что значительного повышения не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе Моторно (транспортного) страхового бюро Украины.

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"Ежегодный рост цен на обязательное страхование гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО) составляет примерно 10-15% (например, средний платеж по итогам трех кварталов текущего года был 608 грн., годом ранее он был 567 грн, то есть мы видим 7%-й рост. Значительное повышение страховых платежей по договорам “автогражданки” украинским водителям опасаться не стоит", – сказано в сообщении.

В МТСБУ объяснили, почему компании не будут значительно повышать цены. Так, надо понимать несколько вещей:

на рынке ОСАГО очень сильная конкуренция (работает более 50 страховых компаний), и значительно повышать цены не рискнет ни одна из них, чтобы не потерять клиентов;

цены на запчасти, восстановительный ремонт авто постоянно растут. Поэтому чтобы иметь средства для выплат пострадавшим в ДТП, страховая компания должна устанавливать такие цены на полисы ОСАГО, которые позволят ей сформировать достаточные резервы для будущих выплат.

В пресс-службе также рассказали о стоимости по регионам.

"Самая высокая цена полиса ОСАГО (при прочих равных условиях) будет для автомобилей тех водителей, которые зарегистрированы или проживают в г. Киеве, самая низкая – в небольших населенных пунктах (районные центры, поселки и т.д.)", – отмечается в сообщении.

Напомним, правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, которыми упорядочило контроль за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и позволил подтверждать наличие "автогражданки" с экрана гаджета.

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