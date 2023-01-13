Нардепи проголосували за зміни закону "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" у першому читанні.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, повідомляє нардеп Ірина Алахвердієва.

Цей законопроєкт був опрацьований у грудні з учасниками ринку та представниками Нацбанку. За задумом народних обранців, новий закон має меті підвищити рівень захисту громадян, розв’язуючи проблему недосконалості процедур розрахунку та здійснення страхової виплати з відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, низького ліміту відповідальності страховика тощо.

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Серед іншого законопроєкт передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу. Також запроваджується пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу. Це дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика. В законі зменшується строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати, а також встановлює вичерпний перелік документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови у здійсненні такої виплати.

Законопроєкт прийнято за основу, тепер він буде допрацьований в комітетах та винесений на остаточне голосування.