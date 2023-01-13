Нардепы проголосовали за изменение закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в первом чтении.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, сообщает нардеп Ирина Алахвердиева.

Этот законопроект был проработан в декабре с участниками рынка и представителями Нацбанка. По замыслу народных избранников, новый закон должен повысить уровень защиты граждан, решая проблему несовершенства процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате ДТП, низкого лимита ответственности страховщика и т.д.

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Среди прочего, законопроект предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского союза. Также вводится прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству. Это позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику. В законе уменьшается срок рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления об осуществлении страховой выплаты, а также устанавливается исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований отказа в осуществлении такой выплаты.

Законопроект принят за основу, теперь он будет доработан в комитетах и вынесен на окончательное голосование.