І не приховують цього.

Організація Euro NCAP, котра проводить незалежні краш-тести автомобілів та страхова компанія Thatcham Research виявили на деяких автомобілях, наданих автовиробниками для перевірки, деталі з особливими помітками “тільки для краш-тестів”.

Такі помітки на подушках безпеки та кріпленнях ISOFIX наводять на думки про фальсифікації з боку виробників, пише британське видання Auto Express.

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Всі серійні автомобілі, що продаються в ЄС, розбиваються відповідно до встановленої процедури під час тестування NCAP. Після цих випробувань дослідники з таких організацій, як Thatcham, періодично перевіряють окремі компоненти машин. Саме під час цих перевірок експерти Thatcham Research виявили відмічені частини. Автомобілі яких виробників мали таке маркування – не повідомляється, однак їх чимало.

На вимогу Thatcham та NCAP автовиробники дали пояснення з приводу виявлених відміток. Так, одна з компаній відповіла, що позначки “For crash test only” та “Euro NCAP only” на деталях з’явились тому, що автомобілі для краш-тестів збирають окремо, а маркування використовуються відділами безпеки для того, аби потрібні деталі встановили саме на конкретну машину. Це, мовляв, допомагає уникнути плутанини і не затримувати виробництво, оскільки терміни вкрай обмежені.

Усі випадки виявлення подібних деталей ретельно розслідуються: представники Euro NCAP та Thatcham можуть навіть відвідати завод виробника або постачальника компонентів для перевірки. У той же час в Euro NCAP заявили, що ніколи не зустрічалися з навмисними спробами поліпшити автомобілі, аби обдурити краш-тести.

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