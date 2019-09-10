За попередніми даними Укравтопрому, в серпні на українських заводах було зібрано 668 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давності випуск автотранспорту в країні збільшився на 42 відсотки.

Як і минулого року вся серпнева статистика по легковим авто була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. За звітний місяць на Єврокарі зібрали 553 машини, що на третину більше, ніж у серпні 2018 р.

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Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшився з 1 шт. до 34 шт. У серпні комерційні автомобілі виготовляли “Черкаський автобус” та “ЗАЗ” – 26 шт. і 8 шт. відповідно.

Серпневе виробництво автобусів зросло на 45% до 81 шт. При цьому, найбільше автобусів, як і роком раніше, випустив “Черкаський автобус” – 35 шт. На Богдані відзвітували про 19 автобусів. Чернігівський автозавод закінчив місяць показником 16 автобусів. Часівоярський завод зробив 6 шт., і 5 шт. виготовили на ЗАЗі.

Незважаючи на ударний серпень, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року. Всього з початку 2019 року в Україні було випущено 4230 од. автотранспортних засобів, що на 7% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року.

Легкових автомобілів – 3619 шт. (-7,5%);

Комерційних – 80 шт. (-30%);

Автобусів – 531 шт. (+3%).

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