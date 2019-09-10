У серпні український авторинок продемонстрував майже 20-відсоткове зростання. А деякі марки збільшили продажі від 20 до 70 відсотків. У чому причина такої активності, розповіли провідні оператори ринку.

Як уже повідомлялось в серпні дилери нових автомобілів вийшли на показник продажів в 8,2 тис. штук. Це, на 7,6% більше, ніж в дуже успішному липні. У серпні збереглася і двозначна (+ 19,8%) динаміка зростання авторинку, в порівнянні з минулим роком.

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А деякі марки встановили рекорди. Так, Seat продемонстрував зростання продажів на 72%, Audi - на 43%, Ford - на 40%, KIA - на 37%, Volkswagen - на 32%, Peugeot - на 25%, Citroen - на 21%, Renault - на 17 %.

Своїми думками про те, з чим пов'язано таке підвищення попиту на автомобілі поділилися провідні оператори ринку.

На думку директора з продажу компанії "ММС Україна" Сергія Байдачного, зростання продажів нових автомобілів пов'язанезі стабілізацією політичної ситуації і початком сезону врожаю. Крім того, багато компаній відновлюють тендери, які були припинені на час передвиборчих кампаній. Ще один фактор - це аграрії, які здають частину врожаю і отримують грошові кошти. Вони прагнуть їх вкласти до очікуваного зростання курсу.

Щодо продажів автомобілів Mitsubishi, пан Байдачний повідомив, що основний їх зростання в "ММС Україна" очікують у вересні. У цьому місяці в Україні з'явиться 7-ми місцевий Outlander. Очікується також активізація аграріїв, які є цільовою аудиторією для справжніх позашляховиків.

У прес-службі "Рено Україна" повідомили, що бачать причини зростання ринку в сприятливій економічній ситуації в країні. Зокрема, зміцнення курсу гривні і зростання ВВП. Що стосується зростання продажів нових автомобілів марки Renault в Україні, в прес-службі пов'язують його з наявністю автомобілів і конкурентною ціною. А також - з вигідними інноваційними кредитними пропозиціями "Рено Бонус", які мають хороший попит.

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У прес-службі компанії “Порше Україна” загальні тенденції зростання українського ринку автомобілів пояснюють декількома факторами:

- зміцненням гривні по відношенню до основних валют;

- деякою стабілізацією настроїв населення після виборів;

- появою на автомобільному ринку оновлених версій і нових гравців в самому швидко зростаючому сегменті SUV.

Щодо зростання продажів брендів, які представляє в нашій країні "Порше Україна", в прес-службі компанії повідомили, що, наприклад, у Volkswagen продажу в серпні виросли завдяки популярності і високому попиту на нещодавно презентовану новинку - компактний кросовер Volkswagen T -Roc. Крім того, діють вигідні пакетні пропозиції на Golf і Passat, привабливі умови фінансування з 0% ставкою і 0% адміністративною комісією на флагман бренду - Новий Touareg. Також зросли корпоративні поставки, внаслідок пожвавлення бізнес-сегмента.

Що стосується автомобілів бренду Audi, то зростання їх продажів в серпні сприяв відкладений попит на дві найвищий показник продажів Audi Q8 і Q7.

На тлі зростання сегмента кросоверів в цілому збільшилася і частка продажів SEAT за рахунок моделі SEAT Ateca. Найбільшим попитом користується передньопривідна модель 2018 модельного року з дизельним двигуном 1,6 TDI. Також хороші продажі у самого компактного автомобіля бренду - SEAT Ibiza.

Чого ж очікувати від автомобільного ринку до кінця року?

Як повідомив Сергій Байдачний, в "ММС Україна" очікують подальшого зростання. Але швидше за все, в співвідношенні з попереднім роком, воно не буде разюче великим.

В цілому, з Сергієм Байдачний згодні і в компанії "Порше Україна". Зокрема, тут повідомили, що осінній період, як правило, завжди характеризується пожвавленням на автомобільному ринку. Причини: потенційні покупці повертаються з відпусток, проявляючи інтерес до нових авто, проходить збирання врожаю і зростають інвестиції з боку аграрного сектора.

Ближче до грудня починається період дії спеціальних новорічних пропозицій. Тому, традиційно друге півріччя є більш активним. В "Порше Україна" розраховують, що і цей рік не стане винятком, і прогнозують, що загальний ринок легкових автомобілів в Україні в 2019 році покаже незначне, але все-таки зростання, в порівнянні з 2018 роком.

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