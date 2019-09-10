В августе украинский авторынок продемонстрировал почти 20-процентный рост. А некоторые марки увеличили продажи от 20 до 70 процентов. В чем причина такой активности, рассказали ведущие операторы рынка.

Как уже сообщалось в августе, дилеры новых автомобилей вышли на показатель продаж в 8,2 тыс. штук. Это, на 7,6% больше, чем в очень успешном июле. В августе сохранилась и двузначная (+19,8%) динамика роста авторынка, по сравнению с прошлым годом.

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А некоторые марки установили рекорды. Так, Seat продемонстрировал рост продаж на 72%, Audi – на 43%, Ford – на 40%, KIA – на 37%, Volkswagen – на 32%, Peugeot – на 25%, Citroen – на 21%, Renault – на 17 %.

Своими мыслями о том, с чем связано такое повышение спроса на автомобили поделились ведущие операторы рынка.

По мнению директора по продажам компании "ММС Украина" Сергея Байдачного, рост продаж новых автомобилей связан со стабилизацией политической ситуации и началом сезона урожая. Кроме того, многие компании восстанавливают тендеры, которые были приостановлены на время предвыборных кампаний. Еще один фактор - это аграрии, которые сдают часть урожая и получают денежные средства. Они стремятся их вложить до ожидаемого роста курса.

Относительно продажи автомобилей Mitsubishi, господин Байдачный сообщил, что основной их рост в "ММС Украина" ожидают в сентябре. В этом месяце в Украине появится 7-ми местный Outlander. Ожидается также активизация аграриев, которые являются целевой аудиторией для настоящих внедорожников.

В пресс-службе "Рено Украина" сообщили, что видят причины роста рынка в благоприятной экономической ситуации в стране. В частности, укрепление курса гривны и роста ВВП. Что касается роста продаж новых автомобилей марки Renault в Украине, в пресс-службе связывают его с наличием автомобилей и конкурентной ценой. А также – с выгодными инновационными кредитными предложениями "Рено Бонус", которые имеют хороший спрос.

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В пресс-службе компании "Порше Украина" общие тенденции роста украинского рынка автомобилей объясняют несколькими факторами:

- укреплением гривны по отношению к основным валютам;

- некоторой стабилизацией настроений населения после выборов;

- появлением на автомобильном рынке обновленных версий и новых игроков в самом быстрорастущем сегменте SUV.

Что касается роста продаж брендов, которые представляет в нашей стране "Порше Украина", в пресс-службе компании сообщили, что, например, у Volkswagen продажи в августе выросли благодаря популярности и высокому спросу на недавно представленную новинку – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Кроме того, действуют выгодные пакетные предложения на Golf и Passat, привлекательные условия финансирования с 0% ставкой и 0% административной комиссией на флагман бренда – Новый Touareg. Также выросли корпоративные поставки, вследствие оживления бизнес-сегмента.

Что касается автомобилей бренда Audi, то росту их продаж в августе способствовал отложенный спрос на две самые продаваемые Audi Q8 и Q7.

На фоне роста сегмента кроссоверов в целом увеличилась и доля продаж SEAT за счет модели SEAT Ateca. Наибольшим спросом пользуется переднеприводная модель 2018 модельного года с дизельным двигателем 1,6 TDI. Также хорошие продажи у самого компактного автомобиля бренда – SEAT Ibiza.

Чего же ожидать от автомобильного рынка к концу года?

Как сообщил Сергей Байдачный, в "ММС Украина" ожидают дальнейшего роста. Но скорее всего, в соотношении с предыдущим годом, оно не будет разительно большим.

В целом, с Сергеем Байдачным согласны и в компании "Порше Украина". В частности, здесь сообщили, что осенний период, как правило, всегда характеризуется оживлением на автомобильном рынке. Причины: потенциальные покупатели возвращаются из отпусков, проявляя интерес к новым авто, проходит сбор урожая и растут инвестиции со стороны аграрного сектора.

Ближе к декабрю начинается период действия специальных новогодних предложений. Поэтому, традиционно второе полугодие является более активным. В "Порше Украина" рассчитывают, что и этот год не станет исключением, и прогнозируют, что общий рынок легковых автомобилей в Украине в 2019 году покажет незначительный, но все-таки рост, по сравнению с 2018 годом.

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