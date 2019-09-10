У США біля узбережжя штату Джорджія перекинувся та загорівся коребель, який перевозив автомобілі.

У США рятувальники ведуть пошуки чотирьох членів екіпажу вантажного судна, яке перевернулося і загорілося поблизу порту біля узбережжя Джорджії. Пошуки ускладнюються нестабільністю судна.

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Проблеми з судном Golden Ray почалися рано вранці 8 вересня, коли воно сильно нахилилося і лягло на бік в лагуні Сент-Саймонс в районі порту Брансвика. На борту корабля знаходилися 23 члени екіпажу і лоцман.

Капітан Берегової охорони Джон Рід повідомив, що 20 осіб були благополучно евакуйовані, але після цього рятувальники прийшли до висновку, що заходити далі всередину судна занадто ризиковано через дим і вогню.

Рід сказав, що як тільки фахівці прийдуть до висновку, що судно стабільно, рятувальники визначать кращий варіант продовження пошуків чотирьох членів екіпажу, які залишилися на борту.

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У пошуково-рятувальній операції беруть участь федеральні органи, відомства штату і муніципальна влада. Лейтенант Берегової охорони Ллойд Хефлін повідомив, що рятувальники залишаються на місці події.

"Вони продовжують робити все, що в їх силах. Це складна ситуація. Нам потрібна безпека не тільки для порятунку людей на борту, але і для забезпечення безпеки наших людей. Ситуація розвивається", - сказав він.

Старшина Райан Дікінсон заявив, що поки неясно, чи стали причиною крену корабля погодні умови. Берегова охорона повідомила, що аварія не призвела до викиду забруднюючих речовин, але про всяк випадок готуються заходи щодо пом'якшення можливих наслідків.

За даними Берегової охорони, судно Golden Ray, перевозило автомобілі. Корабель ходив під прапором Маршаллових островів і прямував в Балтімор. При цьому власником корабля є південнокорейська компанія.

Порт Брансвік в даний час закритий для судноплавства, а в лагуні Сент-Саймонс створена зона безпеки. Суду не можуть підходити до Golden Ray ближче ніж на півмилі.

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