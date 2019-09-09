Це статистичні данні США, які демонструють найвищий рівень смертності за останнє десятиліття.

Американська автомобільна асоціація (AAA) оприлюднила звіт, який демонструє, що кількість смертельних випадків через проїзд на червоне світло досягло в США максимальної позначки за останні десять років.

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Дослідження AAA показало, що хоча 85% водіїв свідомо порушували заборону, незважаючи на розуміння небезпеки. Кожен третій респондент зізнався, що за останні 30 днів хоча б раз ігнорував світлофор.

Наприклад, в 2017 році (на сьогоднішній день це найактуальніша статистика) смертність від проїзду на червоне світло в США виросла на 28% в порівнянні з п'ятьма роками раніше: загинуло 939 осіб. Всього за 2017 рік на дорогах США загинуло 37 000 чоловік.

Згідно зі статистикою, водії, що проїжджають світлофор на червоне світло, вбивають не тільки себе. Майже половина загиблих в подібних дорожньо-транспортних подіях були або пасажирами в автомобілі порушника, або перебували в інших автомобілях, які в момент зіткнення рухались на зелене світло. Лише близько 35% загиблих в результаті руху на забороняючий сигнал світлофора, знаходилися за кермом, решта були пішоходами або велосипедистами.

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