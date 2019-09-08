Згідно затвердженої містобудівної документації, через 20 років в Києві має жити 5 мільйонів чоловік. З огляду на, те що забудова столиці розгортається досить бурхливо, цифра в 5 мільйонів може бути досягнута помітно раніше.

В Інституті Генерального плану міста Києва, де розробляється Комплексна схема транспорту, проаналізували навантаження вулично-дорожньої мережі в разі досягнення кількості населення в 5 мільйонів чоловік без істотного розвитку дорожньо-транспортної мережі (що ми, власне, і спостерігаємо).

Читайте також: У Києві власниця оригінального автомобіля випадково зустрілась з його клоном (фото)

Враховувалися тільки об'єкти, які будуються в даний час - Подільський мостовий перехід, реконструкція Шулявської розв'язки, продовження об'їзної дороги до вулиці Богатирської і ще кілька.

В результаті моделювання руху транспорту на прогнозної транспортної моделі міста виявлено: середня швидкість руху на індивідуальному транспорті скоротиться з існуючих 25-27 кілометрів на годину до 14,5 кілометрів на годину, а середній час поїздки збільшиться на 80 відсотків.

Також цікаво: Відео: дорожній інцидент закінчився "обіймашками"