Согласно утвержденной градостроительной документации, через 20 лет в Киеве должно жить 5 миллионов человек. Учитывая, что застройка столицы разворачивается довольно бурно, цифра в 5 миллионов может быть достигнута заметно раньше.

В Институте Генерального плана города Киева, где разрабатывается Комплексная схема транспорта, проанализировали нагрузку улично-дорожной сети в случае достижения количества населения в 5 миллионов человек без существенного развития дорожно-транспортной сети (что мы, собственно, и наблюдаем).

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Учитывались только объекты, которые строятся в настоящее время - Подольский мостовой переход, реконструкция Шулявской развязки, продолжение объездной дороги до улицы Богатырской и еще несколько.

В результате моделирования движения транспорта на прогнозной транспортной модели города выявлено: средняя скорость движения на индивидуальном транспорте сократится с существующих 25-27 километров в час до 14,5 километров в час, а среднее время поездки увеличится на 80 процентов.

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