Знал ли владелец автомобиля-дубликата о том, что существует оригинал – над этим вопросом сейчас работают полицейские.

Киевлянка случайно встретила на дороге "свой" Smart с чужим человеком за рулем. Она подняла шум и вызвала копов, и выяснилось, что машина – не ее.

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Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что замеченный женщиной на Крещатике автомобиль – это двойник ее машины. Владелица действительно нашла свой Smart там, где припарковала.

Проверка документов и серийных номеров машин показала, что второй автомобиль имеет не поддельные, а настоящие регистрационные знаки, выданные официально дубликатом. И со страховкой полный порядок – она ​​от той же страховой компании, что и у оригинала. Цвет, год выпуска, даже тонировка стекол – все совпадает. За исключением небольшой детали: VIN-номер клона был перебит.

Смарт-двойник было конфисковано, а владельцу клона может угрожать ответственность, если не докажет, что приобрел автомобиль, например, по поручению уже с такими документами.

Фото: Смарт-клоны / dtp.kiev.ua

Теперь ясно, откуда берутся штрафы за нарушения, которых не совершал. А сколько еще таких клонов ездит по нашим дорогам незамеченными?

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