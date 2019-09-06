Чи знав власник автомобіля-дубліката про те, що існує оригінал – над цим питанням зараз працюють поліцейські.

Киянка випадково зустріла на дорозі “свій” Smart з чужою людиною за кермом. Вона здійняла галас і викликала копів, та з’ясувалось, що машина – не її.

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Прибулі на місце події поліцейські встановили, що помічений жінкою на Хрещатику автомобіль – це двійник її машини. Власниця і справді знайшла свій Smart там, де припаркувала.

Подальша перевірка документів та серійних номерів машин показала, що другий автомобіль має не підробні, а справжні реєстраційні знаки, видані офіційно дублікатом. І зі страховкою повний порядок – вона від тієї ж страхової компанії, що й в оригінала. Колір, рік випуску, навіть тонування скла – усе збігається. За винятком невеличкої деталі: VIN-номер в клона був перебитий.

Смарт-двійник було конфісковано, а власнику клону може загрожувати відповідальність, якщо він не доведе, що придбав автомобіль, наприклад, за дорученням вже з такими документами.



Фото: Смарти-клони / dtp.kiev.ua

Тепер ясно, звідки беруться штрафи за порушення, яких не скоював. А скільки ще таких клонів їздить по наших дорогах непоміченими?

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