Это статистические данные США, которые демонстрируют самый высокий уровень смертности за последнее десятилетие.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) обнародовала отчет, который показывает, что количество смертельных случаев из-за проезда на красный свет достигло в США максимальной отметки за последние десять лет.

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Исследование AAA показало, что хотя 85% водителей сознательно нарушали запрет, несмотря на понимание опасности. Каждый третий респондент признался, что за последние 30 дней хотя бы раз игнорировал светофор.

Например, в 2017 году (на сегодняшний день это самая актуальная статистика) смертность от проезда на красный свет в США выросла на 28% по сравнению с пятью годами ранее: погибло 939 человек. Всего за 2017 год на дорогах США погибло 37 000 человек.

Согласно статистике, водители, проезжающие светофор на красный свет, убивают не только себя. Почти половина погибших в подобных дорожно-транспортных происшествиях были или пассажирами в автомобиле нарушителя, либо находились в других автомобилях, которые в момент столкновения двигались на зеленый свет. Лишь около 35% погибших в результате движения на запрещающий сигнал светофора, находившихся за рулем, остальные были пешеходами или велосипедистами.

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