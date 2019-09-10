Вчора відбулося засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, на яких було прийнято рішення якнайшвидше розглянути президентський законопроект №1030 щодо відтермінування штрафів за користування "євробляхами".

Як повідомляє “Доступне авто”, голосування відбудеться найближчим часом, адже проект включено в порядок денний. За попереднім планом депутати мають розглянути це питання 12 вересня.

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Що важливо, Комітет рекомендує відстрочити санкції не на 90 днів, а до кінця року. Це хороший сигнал, адже буде більше часу, щоб комплексно вирішити проблему недоступності авто і розпочати рік вже із новими правилами розмитнення.

Також на зустрічі згадали законопроект №2078, який скасовує екологічні стандарти “Євро” для усіх видів вживаного транспорту, а для нових – відтермінує до 2025 року. Цей проект – обов‘язкова складова цивілізованого авторинку в Україні. Адже окрім легкових авто, в нас заблоковане ввезення вживаних вантажівок, автобусів та ретро-техніки.

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