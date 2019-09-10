Вчера состоялось заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп, на котором было принято решение как можно скорее рассмотреть президентский законопроект №1030 об отсрочке штрафов за пользование "евробляхами".

Как сообщает "Доступное авто", голосование состоится в ближайшее время, ведь проект включен в повестку дня.

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Что важно, Комитет рекомендует отсрочить санкции не на 90 дней, а до конца года. Это хороший сигнал, ведь будет больше времени, чтобы комплексно решить проблему недоступности автотомобилей и начать год уже с новыми правилами растаможивания.

Также на встрече вспомнили законопроект №2078, отменяющий экологические стандарты "Евро" для всех видов подержанного транспорта, а для новых – отсрочит до 2025 года. Этот проект – обязательная составляющая цивилизованного авторынка в Украине. Ведь кроме легковых автомобилей, у нас заблокирован ввоз подержанных грузовиков, автобусов и ретро-техники.

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