По предварительным данным Укравтопрома, в августе на украинских заводах было собрано 668 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране увеличился на 42 процента.

Как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 г.

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Выпуск коммерческих автомобилей (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 шт. до 34 шт. В августе коммерческие автомобили изготавливали “Черкасский автобус” и “ЗАЗ” – 26 шт. и 8 шт. соответственно.

Августовское производство автобусов выросло на 45% до 81 шт. При этом, больше всего автобусов, как и годом ранее, выпустил “Черкасский автобус” – 35 шт. На Богдане отчитались о 19 автобусах. Черниговский автозавод закончил месяц показателем в 16 автобусов. Часовоярский завод сделал 6 шт., и 5 шт. изготовили на ЗАЗе.

Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230 ед. автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 3619 шт. (-7,5%);

Коммерческих – 80 шт. (-30%);

Автобусов – 531 шт. (+3%).

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